Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:24
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

Il ricordo

Ustica, Mattarella: «Ricostruire quanto avvenne resta un dovere irrinunciabile»

«Ottantuno vite distrutte, vicinanza ai familiari delle vittime»

Pubblicato il: 27/06/2026 – 10:49
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Ustica, Mattarella: «Ricostruire quanto avvenne resta un dovere irrinunciabile»
Aggiungi come fonte “Corriere della Calabria”

«Sono trascorsi 46 anni dalla strage nei cieli di Ustica. In questo giorno di raccoglimento e di memoria, il pensiero di vicinanza e di solidarietà va anzitutto ai familiari delle vittime, straziati da un evento inaccettabile e da un dolore profondo che il tempo non può lenire. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile. Ottantuno vite vennero distrutte. Morirono tutti i passeggeri e i componenti dell’equipaggio del DC9 partito da Bologna e diretto a Palermo. Tanti i corpi che non trovarono sepoltura. La ricostruzione di quanto accaduto è rimasta a lungo nebulosa, la via della ricerca della verità, tuttavia, è stata percorsa e ha portato a risultati significativi. Ricomporre quanto avvenne sul mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile». Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
27 giugno 1980
BOLOGNA
DC9
familiari delle vittime
Mar Tirreno
memoria
Palermo
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sergio Mattarella
strage di Ustica
Top
Ustica
verità
vittime
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x