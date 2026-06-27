Vannacci supera la Lega: il centrodestra avanti solo con lui

Sondaggi Ipsos

Roberto Vannacci cresce ancora nei sondaggi e supera la Lega. È il dato politico più rilevante della nuova rilevazione Ipsos Doxa per il Corriere della Sera, che fotografa intenzioni di voto sostanzialmente stabili nell’ultimo mese, ma con un’eccezione significativa: Futuro nazionale guadagna l’1,2% e raggiunge il 6%, scavalcando il Carroccio, fermo al 5,6% e confermato ai minimi degli ultimi anni.

Un sorpasso che l’istituto guidato da Nando Pagnoncelli segnala come una prima volta nelle proprie rilevazioni. Il consenso raccolto da Vannacci, secondo l’analisi, arriverebbe soprattutto da elettori della Lega e di Fratelli d’Italia, con una limitata capacità di intercettare anche l’area dell’astensione.

Nel centrodestra Fratelli d’Italia resta nettamente il primo partito, ma arretra dello 0,6% e si attesta al 27%. Stabile Forza Italia, all’8,3%, mentre la Lega non riesce a recuperare terreno e viene superata dal movimento del generale. Il dato, letto in chiave di coalizione, apre un tema politico rilevante: l’attuale maggioranza di governo, senza Vannacci, si fermerebbe al 41,7%.

Sul fronte opposto, il Partito democratico resta stabile al 20,1%, il dato più basso registrato nell’ultimo anno, mentre il Movimento 5 Stelle è stimato al 14,3%, in lieve calo rispetto al 14,5% di maggio. Perde terreno anche Avs, che scende al 6,2%. Tra le forze centriste, Azione è al 3%, Italia viva al 2% e +Europa all’1,9%, in crescita dello 0,4%.

Sommando Pd, M5S, Avs, Italia viva e +Europa, l’alleanza progressista arriverebbe al 44,5%, davanti al centrodestra tradizionale. Ma lo scenario cambia con l’ingresso di Futuro nazionale: in quel caso l’area di governo salirebbe al 47,7%. Un dato che porta Pagnoncelli a osservare come il centrodestra sembri ormai “obbligato” all’alleanza con Vannacci, pur con la cautela legata alla possibilità che tutti gli elettori confermino il proprio voto in caso di coalizione.

Migliorano intanto gli indici di gradimento del governo e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’esecutivo sale a quota 42, due punti in più rispetto al mese precedente, mentre Meloni passa da 42 a 44. Tra i leader, le variazioni sono contenute: al primo posto resta Giuseppe Conte, seguito da Antonio Tajani ed Elly Schlein. Cresce invece ancora Roberto Vannacci, che guadagna tre punti e si colloca al quarto posto, ormai a ridosso della segretaria del Pd.

Il sondaggio è stato realizzato da Ipsos Doxa per il Corriere della Sera su un campione proporzionale della popolazione italiana maggiorenne. Sono state effettuate 1.000 interviste, su 3.998 contatti, con metodologia mista CATI, CAMI e CAWI tra il 22 e il 25 giugno.