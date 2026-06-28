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Il triste annuncio

Addio a Susy, la scimpanzé del Bioparco

“Si è spenta, probabilmente, a causa di un infarto”

Pubblicato il: 28/06/2026 – 23:00
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Addio a Susy, la scimpanzé del Bioparco
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ROMA E’ morta a circa 50 anni la scimpanzè Susy del Bioparco di Roma. ”Con commozione comunichiamo che Susy, l’anziana scimpanzè del Bioparco, si è spenta ieri, probabilmente a causa di un infarto”, ha comunicato la presidente del Bioparco Paola Palanza, etologa e professore ordinario presso l’Università di Parma. ”Susy lascia un grande vuoto nel gruppo in cui viveva, nel reparto scimmie antropomorfe e ovviamente nei visitatori. Per il gruppo di scimpanzè composto dalle femmine Edy e Pippi e dal maschio Bingo, era il punto di riferimento grazie al suo carattere deciso. Soprattutto – spiega Palanza – aveva il ruolo di pacificatrice: sapeva abbassare le tensioni durante i conflitti che fanno parte delle normali dinamiche di gruppo in una specie dal comportamento sociale complesso”. Susy era arrivata nello zoo della Capitale nel 1981 a seguito di un sequestro da parte delle forze dell’ordine. 

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