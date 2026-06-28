Blitz antidroga a Roma, 7 arresti. Tra i “corrieri” anche un 15enne

i controlli

ROMA I carabinieri del comando provinciale di Roma hanno eseguito una serie di controlli straordinari nei quartieri Tiburtino III, Tor Bella Monaca, Magliana e zone periferiche della Capitale che hanno portato all’arresto in flagranza di 7 persone e al sequestro di diversi chili di droga. L’operazione più rilevante è stata condotta lo scorso pomeriggio dai carabinieri del Nucleo Operativo di Roma Piazza Dante. I militari hanno notato un uomo di 59 anni, senza fissa dimora e con precedenti, addentrarsi in un’area condominiale di via del Badile per recuperare uno zaino nascosto tra la fitta vegetazione. L’uomo ha poi consegnato lo zaino a un ragazzo romano di soli 15 anni, incensurato, che era appena arrivato in bici. I carabinieri sono intervenuti bloccandoli. All’interno dello zaino sono stati scoperti 2 kg di hashish suddivisi in 20 panetti. La perquisizione a casa del minore ha permesso di scoprire anche una pianta di marijuana di 60 cm e 1070 euro in contanti. L’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, mentre il minorenne è stato accompagnato al centro di prima accoglienza di Roma di via Virginia Agnelli. In tarda serata, una pattuglia dei carabinieri della stazione di Formello, durante un controllo in via Teglio a Roma, ha intercettato un’auto sospetta. Gli occupanti, alla vista dei militari, hanno abbandonato il veicolo tentando la fuga a piedi. Dopo un breve inseguimento svolto in sicurezza, i carabinieri hanno bloccato un uomo di 44 anni residente a Formello e una donna romana di 42 anni, entrambi con precedenti. L’uomo è stato trovato in possesso di 12,7 grammi di cocaina suddivisa in dosi e 0,30 di crack; la donna nascondeva invece 1,35 grammi di cocaina e uno di crack.

Gli arresti in flagranza

Sempre alta l’attenzione dei carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca in via dell’Archeologia, dove è stato attuato un mirato dispositivo di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio, durante un servizio di pattuglia all’altezza del civico 40, i militari hanno bloccato in flagranza di reato un cittadino tunisino di 26 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. Il giovane, notato in atteggiamento sospetto, è stato sottoposto a perquisizione personale che ha consentito di sequestrare 11,5 grammi di cocaina, già suddivisi in 23 involucri pronti per lo spaccio, oltre alla somma in contanti di 190 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. La droga è stata sequestrata e il 26enne, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Inoltre i carabinieri della del Nucleo Radiomobile di Roma hanno bloccato uno spaccio “itinerante” in via della Magliana Nuova. I militari hanno sorpreso un romano di 30 anni mentre riceveva 45 euro da un’acquirente, indicandole contestualmente di ritirare una dose di cocaina di un grammo circa nascosta sotto un vaso sul marciapiede. L’uomo è stato bloccato e arrestato. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Cassia hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione di un romano di 46 anni, disoccupato e incensurato. L’operazione ha permesso di scoprire 100 grammi di hashish, ulteriori 0,8 di cocaina, materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi, oltre a diversi appunti manoscritti relativi alla contabilità dello spaccio. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo.

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