Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
L’avviso
Incendio a Lamezia Terme: chiuso un tratto della SS 18 “Tirrena Inferiore”
E’ quanto comunica l’Anas. Le deviazioni sono in loco
Pubblicato il: 28/06/2026 – 19:34
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
LAMEZIA TERME A causa di un incendio è chiuso al traffico il tratto della strada statale 18 “Tirrena Inferiore” nei pressi della zona industriale di Lamezia Terme (CZ). E’ quanto comunica l’Anas. Le deviazioni sono in loco. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco, sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità.
LEGGI ANCHE: Vasto incendio nella zona industriale di Lamezia: pneumatici in fiamme e densa colonna di fumo
Incendio nell’area ex SIR di Lamezia Terme, Arpacal avvia il monitoraggio della qualità dell’aria
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali