Incendio a Lamezia Terme: chiuso un tratto della SS 18 “Tirrena Inferiore”

L’avviso

LAMEZIA TERME A causa di un incendio è chiuso al traffico il tratto della strada statale 18 “Tirrena Inferiore” nei pressi della zona industriale di Lamezia Terme (CZ). E’ quanto comunica l’Anas. Le deviazioni sono in loco. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco, sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità.

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