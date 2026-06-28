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Marito di Roccella: continuano le ricerche nel lago

I vigili del fuoco riferiscono che si sta procedendo in una zona del lago con scarsa visibilità

Pubblicato il: 28/06/2026 – 15:55
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Marito di Roccella: continuano le ricerche nel lago
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VITERBO Proseguono a oltranza le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della Famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo essersi tuffato nel lago di Vico, nel Viterbese. Due squadre di sommozzaori dei Vigili del Fuoco di Napoli e Roma sono attualmente al lavoro con sonar ed ecoscandaglio per mappare il fondale profondo tra i 12 e i 20 metri. “Si sta procedendo in una zona del lago molto limacciosa e quindi con scarsa visibilità – riferiscono all’Adnkronos i Vigili del Fuoco -. I sonar servono a fare una sorta di ecografia del fondale. Le immagini vengono poi elaborate da un software e lette dai tecnici” per individuare eventualmente il corpo.

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