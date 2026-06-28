Meloni contro gli insulti a Roccella: “Fa rabbrividire”

La difesa

ROMA “Leggere in queste ore commenti ignobili e disumani contro Eugenia Roccella è qualcosa che fa rabbrividire”, è quanto scrive su Facebook la premier Giorgia Meloni dopo i commenti sprezzanti e gli insulti comparsi sui social sulla tragica scomparsa del marito della ministra disperso nel lago di Vico. “C’è un limite che non dovrebbe mai essere superato, – continua Giorgia Meloni – ed è quello del rispetto dovuto alla sofferenza umana. Quando si arriva a colpire una persona e una famiglia in un momento così drammatico, non si è più nel campo dello scontro politico, ma in quello della miseria morale. È anche il frutto di un clima avvelenato che alcuni hanno alimentato per troppo tempo, legittimando odio, disumanizzazione e disprezzo. E questo schifo dovrebbe indignare tutti, senza eccezioni e senza ambiguità”.