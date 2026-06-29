Cooperazione internazionale, la nuova sfida della Regione. Al via la partnership con Honk Kong

la calabria e i mercati globali

CATANZARO «Siamo felici di essere in Calabria per ascoltare le esigenze delle imprese e accompagnarle nell’accesso ai mercati asiatici attraverso Hong Kong». Lo hanno detto i rappresentanti della delegazione governativa di Hong Kong ospiti oggi alla Cittadella per avviare una fase di collaborazione economica e commerciale con la Regione Calabria. Nella sede della Giunta è stato infatti attivato il Tavolo istituzionale Calabria-Hong Kong, organismo di confronto permanente tra istituzioni, università, sistema camerale, associazioni imprenditoriali e operatori economici. «Crediamo – hanno detto ancora i delegati di Honk Kong – che i prodotti di qualità calabresi abbiano ottime opportunità in Asia e che Hong Kong possa offrire anche occasioni di investimento e finanziamento. Vogliamo inoltre favorire collaborazioni tra aziende, università e realtà innovative dei nostri territori, costruendo partnership basate sulla crescita reciproca».

Le voci della Regione

A promuovere l’incontro l’assessore regionale con delega alla Cooperazione internazionale, Antonio Montuoro: «Questo – ha sostenuto Montuoro – non è un episodio isolato, ma l’inizio di un percorso stabile di cooperazione internazionale. Con la delegazione governativa di Hong Kong vogliamo creare opportunità concrete per imprese, università e istituzioni calabresi, favorendo investimenti e l’accesso ai mercati asiatici. La Calabria ha molto da offrire, dall’agroalimentare al turismo fino alla logistica, con il porto di Gioia Tauro che può svolgere un ruolo strategico. Vogliamo costruire un dialogo duraturo che rafforzi la presenza internazionale della nostra regione». Per l’assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese «questo incontro conferma la volontà della Regione Calabria di ampliare i propri rapporti internazionali e creare nuove opportunità per il territorio. I risultati sono già evidenti: crescono export, turismo e occupazione, a dimostrazione della competitività delle imprese calabresi. Continueremo su questa strada, rafforzando la credibilità della Calabria sui mercati esteri e favorendo nuove occasioni di sviluppo». A sua volta, l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, ha evidenziato che «è fondamentale aprire nuovi mercati per i nostri produttori, puntando su realtà che sappiano valorizzare la qualità delle eccellenze calabresi. Questa iniziativa va proprio in questa direzione, creando nuove opportunità di export e contribuendo a dare maggiore valore alle nostre produzioni. Olio e vino saranno certamente i settori trainanti, ma anche l’intero comparto agroalimentare ha grandi potenzialità sui mercati internazionali». All’incontro hanno partecipato anche il capogabinetto della Presidenza della Regione Luciano Vigna e i rappresentanti del delle Università e del mondo produttivo e imprenditoriale calabrese. (c. a.)

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