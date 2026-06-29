Grave incidente e lesioni invalidanti per un automobilista catanzarese, Anas condannata

la sentenza

CATANZARO Il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento della domanda avanzata dall’avvocato Francesco Pitaro, ha condannato l’Anas, in qualità di ente gestore della strada, a risarcire i danni biologici e fisici invalidanti subiti da un automobilista catanzarese che, in data 21/12/2018, nel Comune di Spezzano Sila, a causa della presenza di una lastra di ghiaccio, ha subito un gravissimo incidente. Anas è stata anche condannata al risarcimento del danno riflesso subito dai parenti.

«Accogliamo con soddisfazione la decisione del Tribunale di Catanzaro – afferma Pitaro – che ha correttamente affermato la responsabilità di Anas nella determinazione del sinistro dovuto alla presenza di una lastra di ghiaccio. Il conducente, che ha subito plurimi interventi chirurgici, è rimasto, purtroppo, gravemente invalido con incapacità di deambulare. Il Tribunale ha condannato Anas non solo al risarcimento del permanente e invalidante danno fisico e biologico subito dal conducente, ma anche al risarcimento del danno riflesso e indiretto subiti dai familiari del conducente per lesione del rapporto parentale. Si tratta, pertanto, di una decisione significativa che contempla tra i soggetti lesi non solo la vittima principale ma anche i familiari che di riflesso e indirettamente e inevitabilmente hanno subito e subiscono un danno ingiusto».

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