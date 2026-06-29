Il porto di Gioia Tauro amplia i servizi: riattivate le operazioni di alaggio e varo

i lavori

REGGIO CALABRIA L’Autorità Marittima del porto di Gioia Tauro, rappresentata dal presidente Paolo Piacenza, ha concluso i lavori di riqualificazione delle infrastrutture e degli arredi della “Darsena Marinai d’Italia” (ubicata in un tratto della banchina di ponente, ndr) – per consentire l’avvio delle operazioni di alaggio e varo delle imbarcazioni nel porto di Gioia Tauro. L’intervento, individuato in sinergia con la capitaneria di Porto di Gioia Tauro e con il Servizio di prevenzione dell’azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, «rappresenta un ulteriore tassello del programma di valorizzazione delle aree portuali e di ampliamento dei servizi offerti dallo scalo, con l’obiettivo di incrementare l’operatività e garantire standard sempre più elevati di sicurezza. Viene così riattivata la possibilità di svolgere attività di alaggio e varo nel porto di Gioia Tauro, attività che, pur fondamentale per lo sviluppo dell’offerta commerciale, non era più possibile svolgere dal 2024». «Con il completamento di questi interventi – afferma il presidente Paolo Piacenza – continuiamo a investire nel miglioramento dell’operatività e della sicurezza del porto di Gioia Tauro, rispondendo concretamente alle esigenze rappresentate dall’Autorità Marittima e dagli operatori del settore. La riqualificazione della “Darsena Marinai d’Italia” e della banchina di Ponente consente di riavviare le attività di alaggio e varo, ampliando la gamma dei servizi che il porto è in grado di offrire. Si tratta di opere che, pur riguardando specifiche aree operative dello scalo, contribuiscono a rafforzare complessivamente la funzionalità, confermando l’impegno dell’Autorità di Sistema Portuale nel promuovere uno sviluppo infrastrutturale costante, capace di sostenere la crescita e la competitività del porto di Gioia Tauro nel panorama logistico-marittimo internazionale».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato