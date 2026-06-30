Carabinieri in azione nel Crotonese, arrestato un uomo condannato a oltre 3 anni di carcere

i controlli

PETILIA POLICASTRO Proseguono senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Petilia Policastro, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati, nonché al rafforzamento della sicurezza nei comuni ricadenti nel territorio di competenza. Nel corso delle attività, i militari della Stazione Carabinieri di Mesoraca hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro nei confronti di un uomo residente nel comprensorio, condannato in via definitiva per reati contro il patrimonio commessi negli anni passati tra i comuni di Petilia Policastro e Cotronei. Lo stesso dovrà espiare una pena residua di 3 anni, 9 mesi e 15 giorni di reclusione ed è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Catanzaro-Siano.

Una lite tra un uomo e la sua ex compagna

Nell’ambito del medesimo dispositivo di controllo, i Carabinieri sono intervenuti nel comune di Roccabernarda a seguito della segnalazione di una lite tra un uomo e la sua ex compagna. Durante gli accertamenti, i militari hanno proceduto alla perquisizione personale e veicolare dell’uomo, rinvenendo uno zaino contenente un coltello con lama di 4 centimetri e una forbice custodita all’interno dell’autovettura. Il materiale è stato sottoposto a sequestro e l’uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per porto di oggetti atti ad offendere.

Controllate oltre 150 persone

Contestualmente, sono stati intensificati i controlli sul territorio mediante mirati servizi coordinati con il supporto delle pattuglie della S.I.O. (Squadra di Intervento Operativo) del 14° Battaglione Carabinieri “Calabria” di Vibo Valentia. Nel corso delle attività sono state identificate e controllate oltre 150 persone, sottoposti a verifica numerosi veicoli ed elevate diverse sanzioni per violazioni al Codice della Strada, a conferma dell’attenzione costantemente rivolta alla prevenzione dei comportamenti illeciti e all’innalzamento dei livelli di sicurezza della circolazione. L’attività svolta testimonia il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel presidio del territorio e nella prevenzione di ogni forma di illegalità, attraverso una presenza capillare e un’azione di controllo volta a garantire sicurezza, legalità e vicinanza ai cittadini.

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