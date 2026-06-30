LDA e Aka 7even in concerto, il 28 luglio a San Pietro a Maida

san pietro in festa

SAN PIETRO A MAIDA «Ci vediamo il 28 luglio concerto importantissimo, “San Pietro in Festa – Un Concerto per la Vita”». In un reel, due tra i protagonisti più amati della nuova scena pop italiana, invitano i fan ad una serata unica. Un appuntamento che promette di richiamare un pubblico numeroso, soprattutto tra i più giovani, grazie al successo che i due artisti stanno vivendo sia dal vivo sia sulle piattaforme digitali.

LDA, pseudonimo di Luca D’Alessio, figlio di Gigi D’Alessio, si è fatto conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, distinguendosi per uno stile che unisce pop contemporaneo e sonorità urban. Dopo il talent ha collezionato milioni di ascolti con brani di successo, affermandosi come una delle voci più seguite della sua generazione. Aka 7even, nome d’arte di Luca Marzano, ha conquistato il pubblico ad Amici con le sue qualità vocali e compositive. Nel corso della sua carriera ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui l’MTV Europe Music Award come Best Italian Act, e ha partecipato al Festival di Sanremo, consolidando la propria presenza nel panorama musicale nazionale. I due artisti, legati da un’amicizia nata proprio durante l’esperienza televisiva, hanno recentemente intrapreso un percorso musicale comune culminato nella partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Poesie clandestine”, seguito dall’album omonimo e da nuovi singoli come “Santa”, che stanno ottenendo un ottimo riscontro tra il pubblico.

Il concerto del 28 luglio rappresenta quindi un’occasione speciale per ascoltare dal vivo i loro successi e vivere una serata all’insegna della musica e dell’energia. L’evento si inserisce nel calendario estivo di San Pietro a Maida.