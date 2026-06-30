Nuovo ospedale di Catanzaro, Fratelli d’Italia sceglie l’area del Pugliese. E divide il centrodestra…

il dibattito politico

CATANZARO «Il nuovo ospedale dovrà sorgere nell’area del Pugliese-Ciaccio». È la posizione emersa dalla riunione del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, che si è confrontato sul tema della realizzazione del nuovo ospedale di Catanzaro, alla presenza della coordinatrice regionale e provinciale dei meloniani, Wanda Ferro, dell’assessore regionale Antonio Montuoro, del consigliere regionale Filippo Pietropaolo e dei dirigenti cittadini del partito. Lo riferisce una nota di Fratelli d’Italia, che irrompe così nel dibattito sulla localizzazione del nuovo ospedale di Catanzaro on una presa di posizione politicamente forte e soprattutto rilevante, perché di fatto FdI si smarca da Forza Italia e dalla Lega, più orientati verso l’opposizione Germaneto.

Le motivazioni

Così comunque i meloniani motivano questa posizione, che – affermano – «nasce anche da un percorso di ascolto sviluppato in questi mesi con medici ospedalieri, dirigenti sanitari, operatori economici e comitati cittadini, e deriva dalla constatazione che ad oggi non esiste alcun progetto concreto e credibile che individui una nuova destinazione per il presidio Pugliese capace di garantire un ruolo sanitario, economico e sociale paragonabile a quello che l’ospedale svolge oggi per la città». Per Fratelli d’Italia «la priorità è quella garantire ai cittadini un’assistenza sanitaria di altissimo livello, e l’ospedale Pugliese, in questi anni, ha continuato a rappresentare un punto di riferimento per migliaia di cittadini calabresi, assicurando prestazioni di qualità e confermando il proprio ruolo centrale nella sanità regionale. Ma una decisione di questa portata non riguarda soltanto la sanità. La collocazione del nuovo ospedale influenzerà lo sviluppo urbanistico, economico e sociale della città per i prossimi decenni e non può essere affrontata senza considerare le ricadute sul territorio. Realizzare il nuovo ospedale a Germaneto significherebbe infliggere un colpo durissimo all’economia della zona nord e dell’intera città. Catanzaro ha già visto negli anni il progressivo trasferimento di funzioni strategiche verso la valle. Continuare su questa strada significherebbe svuotare ulteriormente il cuore della città, con conseguenze pesanti per il commercio, i servizi e la qualità della vita». Secondo FdI «l’area del Pugliese-Ciaccio dispone invece degli spazi necessari per realizzare nuovi padiglioni moderni e tecnologicamente avanzati. È una soluzione che consente di costruire un grande ospedale riducendo il consumo di nuovo suolo, ragionando in un’ottica di rigenerazione urbana, e valorizzando un patrimonio pubblico già esistente. Al tempo stesso si eviterebbe di occupare aree che potrebbero essere destinate allo sviluppo del campus universitario di Germaneto, consentendo all’Università Magna Graecia di programmare nel tempo nuovi insediamenti, laboratori e facoltà. C’è poi un aspetto sul quale, finora, non è arrivata alcuna risposta. Che cosa diventerebbe il Pugliese se il nuovo ospedale fosse costruito a Germaneto? Allo stato non c’è una proposta credibile che garantisca il mantenimento di una funzione sanitaria adeguata, tantomeno la certezza che eventuali ipotesi possano trovare copertura finanziaria e un effettivo e duraturo impegno alla realizzazione. Il rischio è quello di ritrovarsi con un enorme edificio svuotato nel cuore della città, con inevitabili ripercussioni economiche e sociali su tutta l’area circostante. L’ipotesi più volte prospettata di realizzare una Casa della Comunità, o addirittura una ennesima Rsa, non potrebbe certo sostituire il ruolo che oggi svolge il Pugliese. Qualora venisse presentato un progetto di rifunzionalizzazione serio, che preveda la realizzazione di un centro sanitario di eccellenza, finanziato e realmente in grado di assicurare un impatto equivalente per Catanzaro, il confronto potrebbe svilupparsi su basi diverse. Ma ad oggi questa prospettiva non esiste. In ogni caso, sarà necessario investire risorse significative per recuperare e rifunzionalizzare l’attuale presidio. Vale allora la pena chiedersi se non sia più logico destinare quegli investimenti direttamente alla realizzazione del nuovo ospedale nello stesso sito. Va inoltre ricordato che la realizzazione del nuovo ospedale nell’area del Pugliese consentirebbe di programmare i lavori garantendo la continuità dell’attività sanitaria, senza particolari criticità nel trasferimento dei reparti durante le diverse fasi di costruzione. Negli ultimi anni, inoltre, sul solo presidio Pugliese sono già stati effettuati investimenti per circa 20 milioni di euro, di cui 12 milioni per interventi di ristrutturazione, oltre all’acquisto di apparecchiature sanitarie e scientifiche. Risorse importanti che confermano il valore strategico dell’ospedale e che non possono essere sprecate». Fratelli d’Italia – prosegue la nota – «ritiene infine che su una scelta così importante non sia più rinviabile una presa di posizione del sindaco Nicola Fiorita. I cittadini hanno il diritto di sapere quale sia la sua posizione. Fino ad oggi il sindaco non ha espresso una posizione chiara su dove ritenga debba sorgere il nuovo ospedale. È una scelta che riguarda il futuro di Catanzaro e sulla quale non è possibile che il primo cittadino resti in assoluto silenzio, aspettando di trovarsi di fronte ad un fatto compiuto».

I risvolti politici

Al di là dell’obiettivo di “stanare” il sindaco Fiorita, in realtà la nota di Fratelli d’Italia, che comunque in già in passato aveva manifestato una certa tendenza verso l’opzione area Pugliese, è destinata ad aprire una faglia nel centrodestra catanzarese, visto che invece la Lega guidata da Filippo Mancuso – il “padre” della azienda unica Policlinico-ospedale, cioè della “Dulbecco” – e Forza Italia invece sarebbero più orientati verso l’opposizione Germaneto, opzione tra l’altro gradita anche dal governatore Roberto Occhiuto. Su Germaneto anche il Pd “ufficiale”, che comunque chiede un forte potenziamento del Pugliese, ma nemmeno il centrosinistra è unito sulla localizzazione. Da ricordare poi il forte impatto nel dibattito cittadino determinato dalla nascita del Comitato “L’Ospedale al Pugliese”, comitato apolitico ma anche bipartisan, al quale a esempio ha aderito Mimmo Tallini, leader di FnV. Mentre si attende la convocazione di un Consiglio comunale a tema che a questo punto potrebbe diventare un ring nel quale la politica cittadina di spacca letteralmente in due, trasversalmente. (a. cant.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato