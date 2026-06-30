Sociologia del territorio, l’Asi in audizione alla Terza Commissione del Consiglio regionale

la seduta

REGGIO CALABRIA Si è svolta oggi, presso la Terza Commissione “Sanità, Attività sociali, culturali e formative” del Consiglio regionale della Calabria, l’audizione dedicata alla proposta di legge per l’istituzione del Servizio di Sociologia del Territorio della Calabria, promossa dalle consigliere regionali Luciana De Francesco e Daniela Iiriti. All’incontro hanno partecipato il Prof. Antonio Sposito, Presidente dell’Associazione Sociologi Italiani (ASI), il dott. Davide Franceschiello, Segretario Generale dell’Associazione Sociologi Italiani, il dott. Giuseppe Bianco, vicepresidente della deputazione Calabria dell’ASI, il dott. Ugo Bianco, Presidente del Dipartimento Calabria dell’Associazione Nazionale Sociologi, nell’ambito del percorso di pprofondimento avviato dalla Commissione presieduta dal consigliere Angelo Brutto. L’audizione ha rappresentato un importante momento di confronto istituzionale sul ruolo della sociologia nell’ambito delle politiche pubbliche territoriali e sul contributo che la professione sociologica può offrire alla programmazione, alla valutazione e al miglioramento dei servizi sociali regionali. La consigliera regionale Luciana De Francesco, promotrice della proposta di legge insieme alla collega Daniela Iiriti, ha sottolineato come “il confronto sia sempre un valore, soprattutto quando si traduce in un contributo concreto alla costruzione delle leggi”, evidenziando come “l’obiettivo di questa proposta di legge è rafforzare il sistema dei servizi sociali della Calabria, valorizzando il contributo della sociologia nella lettura dei bisogni delle comunità, nella programmazione degli interventi e nella prevenzione delle situazioni di disagio, affinché i servizi siano sempre più efficaci, vicini ai cittadini e capaci di rispondere alle nuove sfide sociali del territorio” – la De Francesco ha concluso ringraziando per la disponibilità, per le competenze messe a disposizione della Commissione e per il prezioso contributo offerto ai lavori”. Nel corso dell’incontro, i rappresentanti dell’ASI hanno espresso apprezzamento per l’impianto generale della proposta di legge, evidenziando come essa rappresenti una svolta epocale nel riconoscimento del ruolo strategico del sociologo all’interno del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo del sociologo nella governance dei Piani Sociali di Zona, proponendo di prevedere espressamente la partecipazione del sociologo professionista alle attività di analisi dei bisogni, programmazione, progettazione, monitoraggio e valutazione delle politiche territoriali, al fine di rafforzare la capacità programmatoria degli Ambiti Territoriali Sociali. Nel corso dell’audizione è stato inoltre evidenziato come il Servizio di Sociologia del Territorio possa costituire uno strumento fondamentale per l’attuazione dei LEPS e per il rafforzamento dei processi di integrazione socio-sanitaria, contribuendo alla costruzione di sistemi territoriali sempre più capaci di leggere, interpretare e governare i cambiamenti sociali. Ulteriore elemento di riflessione ha riguardato la necessità di assicurare una presenza stabile della professionalità sociologica negli Ambiti Territoriali Sociali, prevedendo una dotazione minima di un sociologo professionista per ciascun Ambito, da modulare in relazione alla popolazione residente e alla complessità dei bisogni territoriali. L’Associazione Sociologi Italiani ha espresso apprezzamento per l’attenzione dimostrata dalla Terza Commissione e dalle consigliere proponenti, auspicando che il percorso legislativo possa contribuire a rafforzare il sistema delle politiche sociali della Calabria e a valorizzare il contributo della sociologia nella costruzione di comunità più inclusive, resilienti e capaci di rispondere alle nuove sfide sociali del territorio.

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