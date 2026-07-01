Bisignano, locale chiuso per una settimana: era frequentato da pregiudicati

attività chiusa

COSENZA Nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato, in particolare di questa Divisione P.A.S.I. ha notificato un provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Cosenza, Antonio Borelli, ai sensi dell’art. 100 del Tulps, nei confronti del titolare della licenza di un esercizio pubblico sito nel Comune di Bisignano. Il provvedimento, della durata di 7 giorni, scaturisce dalla segnalazione inoltrata dalla Compagnia dei Carabinieri di Rende, con la quale è stato riferito che l’esercizio commerciale è frequentato da persone con pregiudizi di polizia, penali e sottoposti a misure di prevenzione di vario genere. La finalità dello stesso provvedimento è quella di impedire, attraverso la chiusura dell’attività, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale allo scopo di tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini, indipendentemente da ogni responsabilità dell’esercente. L’area rimane oggetto di costante monitoraggio da parte delle pattuglie impegnate nel controllo del territorio, anche al fine di verificare il rispetto della misura.

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