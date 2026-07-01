Catanzaro, irregolare con precedenti penali fermato dalla Polizia: trasferito al Cpr di Potenza

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CATANZARO Nell’ambito delle costanti attività di prevenzione e contrasto dell’immigrazione irregolare, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Catanzaro ha individuato un cittadino straniero risultato irregolarmente presente sul territorio nazionale.

L’importante risultato operativo è stato conseguito grazie all’attenta attività di monitoraggio della popolazione detenuta svolta dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Catanzaro, che ha consentito di individuare il soggetto e di avviare immediatamente le procedure previste dalla normativa vigente.

A seguito degli accertamenti effettuati dagli operatori della Polizia di Stato, è emerso che l’uomo era gravato da numerosi precedenti di polizia per minaccia, atti persecutori, porto di armi ed oggetti atti ad offendere e da una condanna definitiva per detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti. Valutata la concreta pericolosità sociale del soggetto, il Questore di Catanzaro ha disposto il trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Potenza, ai sensi dell’articolo 14 del Testo Unico sull’Immigrazione.

Conclusi gli adempimenti di competenza, il cittadino straniero è stato accompagnato dagli operatori della Polizia di Stato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Potenza e affidato al personale della struttura. Il trattenimento consentirà di portare a termine le procedure necessarie all’esecuzione del provvedimento di espulsione e al successivo rimpatrio.

L’operazione conferma l’attenzione dell’autorità di pubblica sicurezza ed il costante impegno della Polizia di Stato nel controllo del territorio, nella tutela della sicurezza pubblica e nel contrasto ai fenomeni di illegalità, attraverso un’attività quotidiana di vigilanza e verifica finalizzata al rispetto delle norme sull’immigrazione e alla salvaguardia della collettività.

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