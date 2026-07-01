Comune di Lamezia senza pace. Arriva la diffida della Prefettura sul Rendiconto di gestione 2025

un ente nella bufera

LAMEZIA TERME Non c’è pace al Comune di Lamezia Terme. L’ultima tegola in ordine di tempo arriva dalla Prefettura di Catanzaro, che ha diffidato l’amministrazione guidata dal sindaco Mario Murone sul Rendiconto 2025. Nella diffida, sottoscritta dal viceprefetto vicario Vito Turco e indirizzata tra gli altri al sindaco e al presidente del Consiglio comunale, si ricorda che il Testo unico Enti locali «individua il 30 aprile come data per l’approvazione del rendiconto di gestione in sede consiliare», e si specifica che «l’ente ha approvato, con deliberazione della Giunta comunale numero 180 del 25 giugno 2026, lo schema di rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2025, senza dare corso alla relativa approvazione in Consiglio, malgrado l’infruttuoso decorso del termine sopraindicato». Sulla scorta di queste premesse, la Prefettura di Catanzaro dunque «invita e diffida» il Comune di Lamezia Terme «ad adempiere entro e non oltre venti giorni, con la conseguente avvertenza in caso di perdurante inerzia si procederà alla nomina di un commissario e allo scioglimento» del Comune. La diffida prefettizia apre un altro “fronte” caldissimo per Murone e la sua amministrazione, alle prese con diverse criticità, come il disavanzo da 50 milioni certificato dallo stesso Rendiconto che costringerà il Comune a un sanguinoso piano di riequilibrio, e sotto il fuoco di fila di pesanti attacchi politici. E’ di una decina di giorni fa una dura conferenza stampa di Fratelli d’Italia che ha accusato il sindaco di non tenere in adeguata considerazione la principale forza politica della coalizione (nonché il partito più votato in città un anno fa), mentre si percepiscono forti spinte da parte di Forza Italia e sempre FdI contro la presenza in Giunta di un assessore in quota Futuro Nazionale di Vannacci. (c. a.)

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