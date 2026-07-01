Incidente mortale sulla SS107 nel Crotonese: indagati per omicidio stradale i proprietari dei cavalli incustoditi

le indagini

CROTONE A seguito delle complesse attività investigative svolte dalla Polizia Stradale di Crotone, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, sono stati individuati e deferiti all’Autorità Giudiziaria alcuni soggetti ritenuti, allo stato delle indagini, responsabili della custodia dei cavalli coinvolti nel tragico sinistro stradale verificatosi nella tarda serata del 19 giugno 2026 sulla Strada Statale 107, in località Campodanaro. L’incidente si è verificato intorno alle ore 23:20 e ha coinvolto un’autovettura Fiat 500 che, per cause riconducibili alla presenza improvvisa di alcuni equini sulla carreggiata, ha impattato violentemente contro uno dei cavalli che vagavano liberamente lungo l’arteria stradale. Il bilancio è stato di una donna morta e tre persone ferite. La vittima è Manon Vallone, 46 anni, fisioterapista, che lavorava in un centro di Montalto Uffugo. La donna viaggiava a bordo di una delle due auto coinvolte insieme al fidanzato, rimasto ferito nell’impatto.

Le indagini

Fin dalle prime ore successive all’incidente, gli operatori della Polizia Stradale di Crotone hanno avviato una intensa e articolata attività investigativa finalizzata all’individuazione della provenienza e della proprietà degli animali presenti sulla sede stradale. Le indagini, sviluppate attraverso sopralluoghi, acquisizioni documentali, escussione di persone informate sui fatti e ulteriori accertamenti tecnici, hanno consentito di ricostruire le circostanze che hanno portato alla presenza dei cavalli sulla Statale 107.

All’esito degli accertamenti, la Procura della Repubblica di Crotone, diretta da Domenico Guarascio, ha iscritto nel registro degli indagati alcune persone, nei cui confronti è stata ipotizzata la responsabilità per il reato di omicidio stradale, contestando profili di imprudenza, negligenza, imperizia e l’inosservanza delle necessarie cautele nella custodia degli animali. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, i soggetti avrebbero lasciato incustodito un gruppo di cavalli, consentendone la presenza sulla carreggiata della SS 107; uno degli animali sarebbe stato investito dall’autovettura nel quale era passeggera la vittima, con tragiche conseguenze. L’attività investigativa prosegue per ogni ulteriore approfondimento ritenuto utile dall’Autorità Giudiziaria.

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