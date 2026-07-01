Isola Capo Rizzuto, divieto di avvicinamento con braccialetto per una donna accusata di violenze in famiglia

il provvedimento

ISOLA CAPO RIZZUTO I Carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, con applicazione del dispositivo elettronico di controllo, emessa dal Tribunale di Crotone – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari – nei confronti di una donna di 46 anni di origini bulgare, residente nel comune isolitano. Il provvedimento recepisce le risultanze investigative raccolte dai militari dell’Arma a seguito della querela presentata dal suocero della donna, anch’egli di origini bulgare e residente a Isola di Capo Rizzuto.

Gli accertamenti svolti hanno consentito di documentare una situazione di presunte condotte violente in ambito familiare, poste in essere in più occasioni nei confronti dei figli minori della donna, in un contesto aggravato da problematiche legate all’abuso di sostanze alcoliche. Al termine delle attività di polizia giudiziaria è stata attivata la procedura prevista a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, con il coinvolgimento dei Servizi Sociali competenti.

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