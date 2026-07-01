Maestrale, assolto Emanuele Stillitani. La difesa: «Totale estraneità a ogni ipotesi delittuosa»

IL COMMENTO

Tra le posizioni cadute con la sentenza del maxiprocesso Maestrale c’è anche quella di Emanuele Stillitani, assolto dal Tribunale di Vibo Valentia dopo una richiesta di condanna a 8 anni formulata dalla Dda. A commentare il verdetto è l’avvocato Vincenzo Ioppoli, che insieme all’avvocato Michele Andreano ha difeso Stillitani nel processo. «Il dibattimento ha ribadito la totale estraneità del dottore Stillitani a ogni ipotesi delittuosa – hanno dichiarato i difensori –. Il Tribunale lo ha assolto perché il fatto non sussiste: dunque non solo è stato escluso un suo coinvolgimento, ma è stata ritenuta insussistente la stessa ipotesi prospettata dall’accusa. Rimangono soltanto il rammarico e l’amarezza per avere sofferto, sia pure per un breve periodo, la detenzione in relazione a questa vicenda». (redazione@corrierecal.it)

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