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Cosenza senz’acqua venerdì 3 luglio per un intervento urgente sulla condotta del Merone

Dalle 7.30 di domani interruzione della fornitura idropotabile alle utenze servite dall’acquedotto. Interessate soprattutto le utenze di Portapiana e zone limitrofe

Pubblicato il: 02/07/2026 – 18:04
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Cosenza senz’acqua venerdì 3 luglio per un intervento urgente sulla condotta del Merone
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COSENZA Interruzione, domani, venerdì 3 luglio, dell’erogazione idropotabile alle utenze servite dall’Acquedotto del Merone per consentire un intervento urgente di ripristino sulla condotta adduttrice dello stesso acquedotto. Lo comunica il settore Manutenzione ordinaria Reti ed impianti del Comune di Cosenza. L’interruzione determinerà dei disagi, a cominciare dalle ore 7,30 di venerdì 3 luglio, per consentire l’intervento urgente di ripristino. Saranno interessate soprattutto le utenze di Portapiana e zone limitrofe e quelle direttamente alimentate dalla condotta adduttrice oggetto di riparazione. Nel centro città potrebbero verificarsi delle riduzioni di portata. Il ripristino della ordinaria erogazione avverrà al termine dei lavori.

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