“Grand commis”, dirigenti e consulenti. Tempo di designazioni al Consiglio regionale – NOMI

le scelte

REGGIO CALABRIA Grand commis, dirigenti e consulenti. Tempo di nomine ai vertici e nella macchina amministrativa del Consiglio regionale. Sul Bollettino ufficiale della Regione infatti sono stati pubblicati alcuni decreti con i quali l’ufficio di presidenza di Palazzo Campanella ha chiuso alcune delle sue “caselle” dell’alta burocrazia. La prima è quella di direttore generale: la scelta è ricaduta su Sergio Lazzarino, dirigente di ruolo del Consiglio regionale e già dg reggente. La designazione di Lazzarino, rispetto ad altri candidati, è avvenuta – si legge nel decreto di nomina – in base alla considerazione del fatto che il manager “evidenzia un profilo professionale di elevato livello, ulteriormente qualificato da una approfondita conoscenza del sistema istituzionale regionale, maturata attraverso una significativa e continuativa esperienza professionale multidisciplinare presso il Consiglio regionale della Calabria”. Designati anche i dirigenti di te aree del Consiglio regionale: area “Legislativa”, II Fascia, Luigi Danilo Latella; area “Istituzionale”, II Fascia Dina Cristiani; Area “Gestione”, II Fascia, Maurizio Alessandro Praticò. E ancora, designati i dirigenti di settore: Maria Stefania Lauria (segreteria assemblea, Corecom, assistenza organi istituzionali), Antonio Cortellaro (prima, terza e quinta commissione), Luigi Danilo Latella (ad interim seconda commissione e commissione speciale Vigilanza), Maurizio Priolo (quarta e sesta commissione e commissione Anti-‘ndrangheta), Dina Cristiani (ad interim Comunicazione istituzionale), Giovanni Fedele (assistenza Garanti e organismi), Maurizio Alessandro Praticò (ad interim Bilancio e Ragioneria), Daniele Scopelliti (settore informatico). Costituito anche il Comitato speciale che ha il compito di “assicurare qualificato supporto e consulenza all’Organo di direzione politica in ambito giuridico ed economico-finanziario”: ne fanno parte il segretario generale del Consiglio regionale, il direttore generale, il direttore dell’area istituzionale e poi Giuseppe Chirillo, Felice Gianluca Belluzzi, Gioacchino Campolo, Domenico Console, Corrado Sabatino. Infine, sono stati individuati gli “esperti esterni” esperti esterni” problematiche giuridico-amministrative complesse: si tratta degli avvocati Francesco Pugliese, Filomena Priolo, Aldo Zagarese, Luigi Muraca, Leonardo Graziadio. (a. c. – p. s.)

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