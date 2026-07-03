Kite foil a Gizzeria, il vento sceglie i primi protagonisti: Turienzo e Koszowski leader delle classifiche

l’evento

Il Golfo di Sant’Eufemia ha regalato una giornata in costante evoluzione. La seconda giornata dei 2026 Formula Kite Youth Men’s European Championships, dei 2026 Formula Kite Youth Women’s European Championships e dei 2026 Kite Foil Masters Worlds ha finalmente messo in palio i primi punti della manifestazione, regalando quattro prove combattute e le prime indicazioni nella corsa ai titoli. Dopo lo skipper meeting delle 10.30, il vento è progressivamente aumentato nel corso della giornata, permettendo di completare tutte e quattro le prove previste dal programma e mettendo alla prova tecnica, velocità e capacità di adattamento dei rider.

I primi protagonisti

Tra le donne è stata l’argentina Catalina Turienzo, olimpionica a Parigi 2024, a confermare tutto il proprio valore. Ha dominato la giornata imponendosi in tutte le prove disputate, prendendo subito il comando della classifica provvisoria. Alle sue spalle resta apertissima la sfida per le posizioni d’onore, con Svetlana Trusova e Derin Deniz Sorguç protagoniste di un confronto destinato a proseguire anche nei prossimi giorni. Più imprevedibile l’andamento della flotta maschile, dove non sono mancati sorpassi e colpi di scena. Uno dei momenti più spettacolari della giornata porta la firma del francese Nell De Jaham, autore di una fuga che sembrava poterlo condurre alla vittoria di una delle prove prima di una caduta che ha completamente riaperto i giochi.

2026 Formula Kite Youth Europeans and Kite Foil Open Masters Worlds

La classifica

A chiudere la giornata al comando della classifica è stato invece il polacco Jan (Jasiek) Koszowski, grazie a una prestazione estremamente solida. Alle sue spalle restano pienamente in corsa lo svizzero Karl Maeder, capace di dimostrare ancora una volta un grande potenziale nonostante un passaggio a vuoto, e il polacco Piotr Szymiec, sempre costante nelle posizioni di vertice. «È stata una giornata molto combattuta, soprattutto con Karl», ha commentato Koszowski al termine delle regate. «Voglio fare i complimenti anche agli altri ragazzi del podio: stiamo dando vita a regate davvero bellissime. Per ora sono in testa alla classifica e sono soddisfatto della mia prestazione. Vedremo cosa succederà domani».

L’evento

Grande equilibrio anche nei Kite Foil Masters Worlds, dove le condizioni in continua evoluzione hanno favorito una giornata ricca di sorpassi e cambi di leadership. Dopo le prime prove, la classifica resta estremamente compatta, lasciando presagire un finale ancora tutto da scrivere. Nella cornice delle attività promosse da Hang Loose Italy, l’evento è organizzato dal Circolo Velico Hang Loose con IKA (International Kiteboarding Association), World Sailing e Federazione Italiana Vela, con il sostegno di Calabria Straordinaria, il progetto della Regione Calabria dedicato alla promozione del territorio. Le prime gerarchie iniziano a delinearsi, ma la strada verso i titoli europei Youth e quello mondiale Masters è ancora lunga. Dopo una giornata in cui il vento ha cambiato volto al campo di regata e una sola manovra è bastata per ribaltare l’esito di una prova, a Gizzeria ogni punto conquistato comincia già ad avere un peso specifico importante.

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