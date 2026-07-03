Maxi sequestro da 3 quintali di cocaina nascosta in un container – VIDEO

dalla colombia all’italia

I militari del Comando Provinciale di Savona, con il supporto dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Genova, ed unitamente ai funzionari del Reparto Anti-frode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Savona hanno sequestrato, presso lo scalo portuale di Vado Ligure, 300 panetti contenenti, al lordo del confezionamento, un quantitativo complessivo di oltre 3 quintali di sostanza stupefacente che, a seguito di ana-lisi speditiva effettuata al momento del controllo, è risultata essere cocaina purissima. L’ingente quantitativo di cocaina era occultato in un carico di platani, all’interno di un container proveniente da uno dei principali porti colombiani. L’operazione è il risultato di un’intensa attività di analisi e controllo, effettuata sulle rotte commerciali che collegano il Sud America con il porto di Vado Ligure, e che rappresenta un importante crocevia dei flussi commerciali per l’Europa. I 340 Kg. di cocaina sequestrata, qualora immessa sul mercato, avrebbe generato alle organizzazioni criminali ingenti guadagni, per un valore, al dettaglio, stimato intorno ai 120 milioni di Euro. Il sequestro si inserisce nel quadro di una costante e mirata azione di contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti finalizzata, tra l’altro, a preservare le fasce più deboli della popolazione le quali, di sovente, sono esposte agli effetti nocivi generati da tale fenomeno criminale. Ancora una volta, la collaborazione tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli costituisce un prezioso baluardo per la sicurezza dei cittadini e per il man-tenimento dell’ordine pubblico.

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