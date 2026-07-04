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il delitto

Follia a Milano: 20 coltellate senza motivo fuori da un bar

La polizia arresta per tentato omicidio un italiano di 22 anni con origini gambiane

Pubblicato il: 04/07/2026 – 16:00
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Follia a Milano: 20 coltellate senza motivo fuori da un bar
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MILANO E’ stato arrestato con l’ipotesi di tentato omicidio Lamine S., il ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, che intorno alle 7 ha aggredito e accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni fuori da un bar in via Alfonso Capecelatro, in zona San Siro a Milano. Il ferito è stato colpito alla schiena e all’addome da una ventina di fendenti vibrati con una lama di 7,5 centimetri impugnata dal ragazzo. E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. Le indagini sono affidate all’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura, coordinate dal pm di turno Elio Ramondini. (Agi)

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