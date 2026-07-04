Follia a Milano: 20 coltellate senza motivo fuori da un bar

il delitto

MILANO E’ stato arrestato con l’ipotesi di tentato omicidio Lamine S., il ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, che intorno alle 7 ha aggredito e accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni fuori da un bar in via Alfonso Capecelatro, in zona San Siro a Milano. Il ferito è stato colpito alla schiena e all’addome da una ventina di fendenti vibrati con una lama di 7,5 centimetri impugnata dal ragazzo. E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. Le indagini sono affidate all’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura, coordinate dal pm di turno Elio Ramondini. (Agi)

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