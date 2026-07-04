Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:19
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

L’INCIDENTE

Investito sulle strisce lungo la Statale 18 nel Cosentino, è in gravi condizioni

L’impatto nella serata di ieri nei pressi di Cittadella. Il ferito, originario di Napoli, è stato stabilizzato sul posto e trasferito d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza

Pubblicato il: 04/07/2026 – 8:12
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Investito sulle strisce lungo la Statale 18 nel Cosentino, è in gravi condizioni
Clicca e segui “Corriere della Calabria” su Google News

COSENZA Grave incidente stradale nella serata di ieri lungo la Strada Statale 18, nei pressi di Cittadella. Un uomo, originario di Napoli, è stato investito mentre stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali. L’impatto si è verificato intorno alle 20.30. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe lasciato la propria auto nei pressi della strada per raggiungere una pizzeria della zona quando è stato travolto da un veicolo in transito. A prestare i primi soccorsi sarebbe stato lo stesso conducente del mezzo coinvolto nell’investimento. Sul posto è poi intervenuto il personale sanitario, che ha stabilizzato il ferito prima di disporne il trasferimento d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza. L’uomo è stato ricoverato in gravi condizioni. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
CITTADELLA
Cosenza
In evidenza
incidente stradale
OSPEDALE ANNUNZIATA
PEDONE INVESTITO
STATALE 18
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x