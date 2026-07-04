Investito sulle strisce lungo la Statale 18 nel Cosentino, è in gravi condizioni

L’INCIDENTE

COSENZA Grave incidente stradale nella serata di ieri lungo la Strada Statale 18, nei pressi di Cittadella. Un uomo, originario di Napoli, è stato investito mentre stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali. L’impatto si è verificato intorno alle 20.30. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe lasciato la propria auto nei pressi della strada per raggiungere una pizzeria della zona quando è stato travolto da un veicolo in transito. A prestare i primi soccorsi sarebbe stato lo stesso conducente del mezzo coinvolto nell’investimento. Sul posto è poi intervenuto il personale sanitario, che ha stabilizzato il ferito prima di disporne il trasferimento d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza. L’uomo è stato ricoverato in gravi condizioni. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

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