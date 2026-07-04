Treni, cantieri e ritardi sull’asse Nord-Sud: disagi anche per la tratta verso Reggio

TRASPORTI

Estate di cantieri sui binari italiani e nuovi disagi in arrivo per chi viaggia lungo l’asse Nord-Sud. Il nodo principale, nei prossimi giorni, sarà Firenze, dove i lavori programmati per la sostituzione del cavalcaferrovia stradale “Ponte al Pino” comporteranno modifiche alla circolazione ferroviaria e tempi di percorrenza più lunghi anche per i collegamenti nazionali. La prima finestra di interruzione scatterà dalle 23 di domenica 5 luglio e proseguirà fino alle 4 di venerdì 10 luglio. Una seconda fase è invece prevista dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio. In entrambi i periodi sarà sospesa la circolazione sulle tratte Firenze Campo di Marte-Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte-Firenze Santa Maria Novella, con effetti sui treni che attraversano il capoluogo toscano.

Secondo quanto comunicato da Rfi, durante le interruzioni l’offerta ferroviaria sarà rimodulata con una riduzione di circa il 50% dei treni programmati nel nodo di Firenze. La circolazione dei convogli a lunga percorrenza sarà comunque garantita attraverso percorsi alternativi, in particolare sulla linea Tirrenica, dove saranno instradati i collegamenti tra Roma e Milano/Torino. Per questi treni sono previsti aumenti dei tempi di viaggio, già inseriti nei sistemi di vendita.

A risentire dei lavori non saranno soltanto i collegamenti tra Roma e Milano. Le modifiche interesseranno anche le direttrici verso il Sud. Rfi prevede infatti tre treni ogni ora con origine o destinazione Firenze Campo di Marte e collegamenti verso Roma, Napoli, Salerno, Reggio Calabria, Bari e Taranto. Per una parte dei treni sarà attivo anche un collegamento sostitutivo in autobus tra Firenze Santa Maria Novella e Firenze Campo di Marte, così da garantire la continuità del viaggio.

Trenitalia, nell’avviso pubblicato per i lavori nel nodo di Firenze, segnala cancellazioni totali o parziali, modifiche di orario e di fermate per i treni Alta Velocità. Per i Roma-Milano deviati sulla Tirrenica gli allungamenti dei tempi di percorrenza potranno arrivare fino a 180 minuti. Possibili variazioni anche per alcuni Intercity e Intercity notte, compresi i collegamenti sulle relazioni che interessano Salerno e Reggio Calabria. I lavori rientrano nel più ampio piano di ammodernamento della rete ferroviaria. Rfi ha indicato 1.300 cantieri attivi ogni giorno sulla rete nazionale, tra grandi opere, manutenzione ordinaria e straordinaria e aggiornamenti tecnologici. Una stagione di interventi che, nel pieno dell’esodo estivo, rischia però di tradursi in viaggi più lunghi, cambi di stazione, bus sostitutivi e maggiore attenzione da parte dei passeggeri nella verifica degli orari prima della partenza.