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IL CONTROLLO

Isola Capo Rizzuto, allaccio abusivo alla rete elettrica: arrestati due commercianti

I carabinieri hanno scoperto il collegamento irregolare durante un controllo con personale Enel. Sequestrato il materiale utilizzato per l’allaccio

Pubblicato il: 04/07/2026 – 7:23
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Isola Capo Rizzuto, allaccio abusivo alla rete elettrica: arrestati due commercianti
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ISOLA CAPO RIZZUTO Due persone sono state arrestate a Isola Capo Rizzuto con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica. I carabinieri della tenenza locale, nel corso di un servizio di controllo eseguito con il supporto di personale specializzato di Enel Energia, hanno accertato la presenza di un allaccio abusivo diretto alla rete elettrica pubblica all’interno di un esercizio commerciale del posto. Secondo quanto ricostruito, il danno economico stimato per la compagnia fornitrice ammonterebbe a oltre 90mila euro. I proprietari dell’attività commerciale, R.L., 50 anni, e D.R., 41 anni, entrambi del luogo, sono stati arrestati e sottoposti al regime degli arresti domiciliari. Il materiale utilizzato per realizzare il collegamento irregolare è stato sequestrato.

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