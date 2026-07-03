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il rogo
Reggio Calabria, a fuoco il centro commerciale “Girasole”
La struttura comunale, vandalizzata per anni e mai entrata in funzione, è stata avvolta dalle fiamme. Vigili del Fuoco sul posto. Indagini sulle cause
Pubblicato il: 03/07/2026 – 23:23
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REGGIO CALABRIA Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha interessato il centro commerciale “Girasole”, ubicato nel quartiere “Gebbione”, nella periferia sud di Reggio Calabria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme. La struttura, di proprietà del comune di Reggio Calabria, non è mai entrata in funzione per l’assenza di partecipazione alle gare di assegnazione dei box. Nel corso degli anni, il “Girasole” ha subito numerosi atti vandalici che hanno richiesto importanti interventi di ristrutturazione a spese dell’amministrazione comunale.
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