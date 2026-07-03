San Giovanni in Fiore, il Comune vince al Consiglio di Stato sul caso di due fabbricati abusivi

la decisione

SAN GIOVANNI IN FIORE Con la Sentenza n. 5173/2026, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha definitivamente riconosciuto la legittimità della demolizione di un immobile, accogliendo integralmente le tesi dell’avvocato Enrico Morcavallo, difensore del Comune di San Giovanni in Fiore.

I fatti

Il Comune ha rilevato che due fabbricati risultavano eretti in assenza di titolo abilitativo ed erano pertanto abusivi; per questo motivo ha emesso l’ordinanza di ingiunzione alla demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, con l’avvertimento che, in ipotesi di mancato adempimento spontaneo entro il termine assegnato, si sarebbe proceduto all’intervento demolitorio sostitutivo con addebito dei relativi costi. L’ordinanza di demolizione è stata quindi ritualmente notificata all’interessata. Successivamente, con apposito verbale, è stata accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione e, di conseguenza, è stata approvata l’esecuzione dell’intervento sostitutivo insieme alla relativa valutazione tecnico-economica. Con una specifica determina, inoltre, il Comune ha disposto l’affidamento dei lavori di demolizione in favore di un’impresa. A quel punto l’interessata ha presentato il ricorso con cui ha impugnato l’ordinanza di demolizione e gli atti esecutivi. Nel giudizio si è costituito il Comune di San Giovanni in Fiore, con il patrocinio dell’avvocato Enrico Morcavallo. Il TAR ha infine respinto il ricorso, riconoscendo la piena legittimità degli atti comunali. Per effetto della decisione sarà effettiva l’opera di bonifica dell’amministrazione sul territorio comunale.