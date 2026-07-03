Vibo Valentia, bimbo di due anni cade nella tromba delle scale: è grave

il dramma

SAN CALOGERO Un bambino di due anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta dalle scale della propria abitazione. Il piccolo è stato soccorso nel primo pomeriggio di oggi e trasportato d’urgenza all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, dove le sue condizioni hanno richiesto l’immediata attivazione delle procedure per il trasferimento in un centro specializzato. Secondo una prima ricostruzione – scrive l’Ansa – il bambino sarebbe precipitato nella tromba delle scale di casa per cause ancora in corso di accertamento. A lanciare l’allarme sono stati i genitori, che hanno richiesto l’intervento del personale del 118. Giunti sul posto i sanitari hanno prestato le prime cure al piccolo e lo hanno trasferito in codice di massima urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia. Gli accertamenti eseguiti dai medici avrebbero evidenziato una frattura cranica e una frattura della clavicola, un quadro clinico che ha destato immediata preoccupazione. Per questo motivo è stato disposto il trasferimento all’ospedale di Catanzaro, dove il bambino è stato ricoverato e si trova in prognosi riservata. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente domestico.

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