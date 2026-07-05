Crotone, arrestato 52enne sul lungomare: deve scontare la pena per violenza a pubblico ufficiale

controlli per la movida

CROTONE Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Questore della provincia di Crotone Renato Panvino, finalizzati a monitorare il centro cittadino e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione ai luoghi della movida estiva, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo crotonese di anni 52, destinatario di un provvedimento di carcerazione per il reato di violenza a pubblico ufficiale.

Gli operatori delle pattuglie appiedate formate dal personale di rinforzo alla Questura per il periodo estivo, presenti sul lungomare cittadino, supportate dalle volanti, hanno riconosciuto il soggetto nei cui confronti era stata disposta la revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali. In esecuzione del relativo provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo doveva essere tradotto in carcere per espiare la pena residua.Nello specifico, gli Agenti hanno individuato il soggetto a bordo di un’autovettura e pertanto, si sono avvicinati tempestivamente al veicolo al fine di svolgere i dovuti approfondimenti investigativi, intimandogli l’alt e procedendo al suo immediato blocco.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo, dopo essere stato identificato, è stato tratto in arresto in esecuzione dell’ordine di carcerazione e successivamente tradotto presso la casa circondariale di Catanzaro, dove sconterà la pena residua.

Nel corso della stessa giornata tra il capoluogo, Le Castella e Cirò Marina, sono stati identificate 528 persone, controllati 267 veicoli e 15 persone sottoposte a misure limitative della libertà personale e 1 persona è stata segnalata al Signor Prefetto ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90. Il Questore ha manifestato vivo apprezzamento per gli uomini e le donne della Polizia di Stato che quotidianamente si prestano ad effettuare turni di servizio gravosi, ma con senso del dovere e spirito di sacrificio garantiscono la sicurezza ai cittadini.

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