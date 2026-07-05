Notte di paura sulla Statale 106 a Borgia: schianto tra tre auto, un ferito grave

lo scontro

BORGIA Un grave incidente stradale si è verificato nella notte lungo la Strada statale 106, nel territorio di Borgia, in provincia di Catanzaro. Lo schianto è avvenuto verso 2.20, all’altezza del chilometro 180, e ha coinvolto tre autovetture: una Volkswagen Passat, un’Audi e una Fiat 600.

Il bilancio è di sette persone coinvolte e cinque feriti, uno dei quali avrebbe riportato lesioni particolarmente gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso gli occupanti dei veicoli e disposto il trasferimento dei feriti negli ospedali della zona.

Presenti anche le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, giunte dalla sede centrale e dal distaccamento di Soverato. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dei mezzi incidentati. Per permettere l’intervento dei soccorritori e la rimozione delle vetture, la Statale 106 è rimasta temporaneamente chiusa al traffico. La circolazione è stata riaperta una volta concluse le operazioni, mentre restano in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

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