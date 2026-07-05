Reggina, ore decisive per ds e allenatore: ecco i nomi sul tavolo

il nuovo corso

REGGIO CALABRIA La nuova Reggina comincia a prendere forma dopo il passaggio di proprietà al patron della Lazio, Claudio Lotito. A oltre una settimana dall’inizio della nuova era amaranto, in città cresce l’attesa per i primi annunci ufficiali, destinati a delineare l’assetto tecnico e dirigenziale in vista della prossima stagione.

Sul fronte della direzione sportiva, il nome più accreditato è quello di Giancarlo Romairone, ormai vicino all’incarico. Parallelamente prosegue la ricerca del nuovo allenatore, con diversi profili al vaglio della società. Tra i candidati che circolano con maggiore insistenza ci sono Fabio Prosperi, reduce dall’esperienza alla Cavese, Mirko Cudini, che nell’ultima stagione ha guidato il Giugliano prima dell’esonero, Ciro Ginestra, ex tecnico del Guidonia, e Gianluca Grassadonia, attualmente alla guida della Lazio Women.

Le prossime ore, e in particolare l’inizio della prossima settimana, potrebbero essere decisive per i primi annunci ufficiali, con la nuova proprietà pronta a definire le figure chiave da cui ripartire per il rilancio del club amaranto. (redazione@corrierecal.it)

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