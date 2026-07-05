Trump: «L’America non sarà mai comunista»

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WASHINGTON Dopo il ritardo per il rischio di violenti temporali, ha preso il via lo show di “Salute to America”, l’evento clou sul National Mall di Washington dedicato alle celebrazioni del 4 luglio per i 250 anni della Dichiarazione di Indipendenza.

Il presidente Donald Trump è apparso sul palco tra gli applausi avendo al suo fianco la first lady Melania.

Il tycoon terrà il suo discorso tirato più come un comizio, in base alle previsioni.

«Non vogliamo i comunisti, non ne abbiamo bisogno e l’America non diventerà mai un Paese comunista», ha detto Donald Trump, nel suo discorso. «Nei quasi sei anni della mia presidenza, ho difeso con estrema fermezza il Secondo Emendamento», che garantisce ai cittadini il diritto di possedere e portare armi.

«Non l’hanno toccato affatto. Non è stato facile, ma lo abbiamo protetto e continueremo a farlo con forza e cautela. Nel corso delle generazioni, gli americani hanno combattuto, versato sangue e dato la vita non solo per garantire» i diritti della Costituzione, «ma per estenderli a cittadini di ogni razza, religione, colore e credo, perché siamo un unico popolo, un’unica famiglia. Lo avete dimostrato stasera, uniti sotto un’unica bandiera».

La Dichiarazione d’Indipendenza «ci insegna che siamo tutti creati a immagine di un unico Dio Onnipotente», una cosa «che un comunista non direbbe mai, questo è certo», ha aggiunto Trump, strappando prima una risata e poi un applauso del pubblico.

«Siamo un solo popolo, una sola famiglia con una sola bandiera e, come ci insegna la nostra Dichiarazione di Indipendenza, siamo tutti creati a immagine di un unico Dio Onnipotente». Il presidente americano Donald Trump, celebrando i 250 anni degli Stati Uniti, ha detto che «non c’è modo di scoraggiarci», ringraziando di rimasti dopo che il maltempo che ha ritardato l’evento sul National Mall.

«Si stimava la presenza di 375.000 persone prima che tutti dovessero allontanarsi. E ora ci sono 150.000 persone. È una cosa incredibile, mai vista prima!», ha aggiunto. «Per 250 anni, gli Stati Uniti d’America sono stati la speranza, la promessa, la luce e la gloria tra tutte le nazioni del mondo e, con l’aiuto di Dio, possiamo continuare a esserlo o addirittura migliorare. Qui, sul nostro National Mall, celebriamo il trionfo della libertà sulla tirannia, la vittoria della libertà sull’oppressione e il successo duraturo dello spirito americano, dal 4 luglio 1776 al 4 luglio 2026. Stasera, il nostro Paese è più forte, più libero, più ricco, più sicuro e più orgoglioso che mai», ha proseguito tra gli applausi.

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