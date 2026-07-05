Fiori d’arancio in casa Tajani: si è sposato il figlio Filippo

la cerimonia in Ciociaria

ROMA Fiori d’arancio ieri in casa Forza Italia. Per il loro sì più importante Filippo Tajani, figlio dei ministro degli Esteri e vicepremier Antonio, nonché centrocampista della squadra locale, il Ferentino Calcio, e la compagna Francesca Romana Ceccarelli, hanno scelto la cattedrale dei Santi Giovanni e Paolo a Ferentino. I due giovani si sono sposati nella chiesa madre del piccolo Comune ciociaro, in provincia di Frosinone, che si affaccia sulla millenaria Acropoli. Qui ogni anno si festeggia il venerato patrono Sant’Ambrogio martire, al quale il segretario nazionale azzurro è molto devoto (le sue origini affondano proprio nella città ernica).

Le nozze del 33enne Filippo sono state officiate da tre amici di famiglia; padre Matteo Tagliaferri, fondatore della “Comunità in dialogo”, Monsignore Marco Malizia cappellano “confessore” della Farnesina e Don Giovanni, il parroco romano dei due nubendi. Dei quattro testimoni di Filippo, uno è il figlio dell’ex giocatore Lionello Manfredonia e un altro è il figlio di Beppe Incocciati, ex bomber di Napoli e Milan, già allenatore del secondogenito di Tajani e la signora Brunella.

Foto e video tratte da ciociariaoggi.it

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato