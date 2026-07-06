Il post su Truth

Nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la presidente del Consiglio che lo guarda: il tutto è accompagnato dalla didascalia “serve un ordine restrittivo”.



Quelle di Trump «sono dichiarazioni che si commentano da sole. Noi fin dall’inizio abbiamo detto che non avremmo risposto a dichiarazioni di questo tipo, quindi andiamo avanti. Siamo convinti che le relazioni transatlantiche vadano ben al di là delle singole dichiarazioni. Noi siamo amici degli Stati Uniti che sono un partner strategico, sono la parte dell’Occidente più importante insieme all’Europa, a noi questo interessa. Le relazioni con gli Stati Uniti sono fondamentali da tutti i punti di vista, commerciali, politici, strategici. Siamo stati alleati degli Stati Uniti con Obama, con Clinton, con Bush, con Reagan, con Biden, quindi il problema per noi non esiste, andiamo avanti, procediamo sulle relazioni politiche molto importanti, al di là di qualche dichiarazione». Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Sky Tg24 commentando il post su Truth del presidente Usa.

Dopo l’ultimo attacco di Trump a Meloni «non ho avuto nessuna reazione, la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato fondamentale come gli Usa». Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto in diretta a Sky Tg24 Live In. «Le persone passano ma i rapporti” con gli alleati «devono rimanere, non ho pensato a nulla e ho guardato altro», ha concluso.

«Trump è un ignobile bullo da quattro soldi. Piena solidarietà alla Presidente del Consiglio». Lo afferma sui social il leader di Azione, Carlo Calenda.

«Bisogna avere la spina dorsale dritta e non andare a inseguire Trump come Meloni ha fatto fino a ieri. Mi auguro che da oggi, dopo le frasi infami, perché sono frasi infami quelle di Trump contro Meloni, Meloni si svegli e capisca che l’interesse dell’Italia è stare con l’Europa, non inseguire i Maga». Lo ha affermato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervenendo a Live in Milano organizzato da Sky Tg24. «Io sono italiano, sono all’opposizione di Giorgia Meloni, ma quando Donald Trump attacca Giorgia Meloni è evidente che tra Trump e Meloni sto dalla parte di Meloni perché sto dalla parte dell’Italia. Questo è un modo serio di concepire anche lo stare all’opposizione», ha concluso.

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