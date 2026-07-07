Alta velocità, il Pd Calabria: «Occhiuto si accorge solo adesso del problema»

la critica

LAMEZIA TERME Il Pd Calabria e il suo segretario regionale, il senatore Nicola Irto, contestano le ultime dichiarazioni del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, che oggi chiede al governo di trovare le risorse necessarie per prolungare l’Alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria almeno fino a Praia a Mare. «Finora, dove è stato Occhiuto? Come mai, sull’Alta velocità ferroviaria – si legge in una nota del partito – il presidente della Regione Calabria si è svegliato soltanto adesso? Perché ha ignorato gli allarmi sulla mancanza di risorse che, come Partito democratico, avevamo lanciato con grande anticipo»? «Già l’8 febbraio 2025 – ricorda Irto – avevamo denunciato che le risorse non c’erano, che il progetto dell’Alta velocità verso la Calabria era rimasto senza coperture finanziarie e che il governo era sordo e fermo in proposito. Dicemmo a chiare lettere che l’Alta velocità ferroviaria era sparita dai radar e che mancavano finanziamenti e certezze per completare l’opera sino a Reggio Calabria. In risposta ricevemmo, purtroppo, soltanto rassicurazioni inattendibili». «Nel frattempo, quelle nostre preoccupazioni – continua il Pd Calabria – sono state riconfermate dal ridimensionamento delle risorse disponibili, dall’incertezza sui finanziamenti e dall’assenza delle coperture necessarie per completare l’infrastruttura. Occhiuto – incalza il Pd – avrebbe potuto e dovuto utilizzare il suo rapporto con il governo per pretendere garanzie sui finanziamenti dell’Alta velocità, invece di sprecare inutilmente tempo». Secondo il Pd Calabria, «la priorità è garantire ai cittadini calabresi un’infrastruttura moderna e completa». «Servono le risorse per completare la linea ad Alta velocità fino a Reggio Calabria. Continueremo perciò a incalzare l’esecutivo nazionale e la Regione, perché – concludono i dem – la Calabria non può più ancora subire ritardi, rinvii e illusioni».

Minasi-Loizzo (Lega): Sull’Alta Velocità in Calabria un lavoro senza precedenti

Sulla questione sono intervenute anche la senatrice della Lega Tilde Minasi, vicepresidente vicario del Gruppo, e la deputata della Lega Simona Loizzo, che difendono il percorso avviato dal governo sull’Alta Velocità in Calabria e attaccano il Pd. «Sull’Alta Velocità in Calabria si sta portando avanti un lavoro senza precedenti grazie all’impegno del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Come per tutte le grandi opere, la pianificazione prevede una realizzazione per lotti: per questo il Pd, come al solito, dimostra una strumentale ignoranza delle procedure e, pur di fare propaganda, diffonde falsità», affermano le parlamentari. «La realizzazione della nuova linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria procede infatti come da cronoprogramma e secondo le risorse economiche già stanziate», aggiungono Minasi e Loizzo, spiegando che «questa programmazione prevede la definizione dei finanziamenti una volta completati i progetti e valutate tutte le migliori soluzioni tecniche possibili». Le esponenti della Lega ricordano quindi lo stato di avanzamento dei diversi interventi: «Per il lotto 1a Battipaglia-Romagnano i lavori sono già in corso e interamente finanziati anche con fondi Pnrr; per i lotti 1b e 1c, ovvero le tratte Romagnano-Buonabitacolo e Buonabitacolo-Praja, sono attualmente in corso gli iter autorizzativi. Inoltre, il lotto 2 Praja-Paola è in corso di progettazione, per il raddoppio della Galleria Santomarco è stata aggiudicata la gara da 1,6 miliardi di euro, e i lotti successivi sono in fase di progettazione».



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