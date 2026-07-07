Be Alternative Festival 2026, dai Litfiba a Daniele Silvestri e i Subsonica: il programma

la manifestazione

COSENZA Prende il via l’edizione 2026 del Be Alternative Festival, la manifestazione diffusa che unisce musica dal vivo, natura e valorizzazione del territorio calabrese. Il cartellone di quest’anno, dopo le anteprime di Mood Summer e BeColor, si svilupperà tra il centro storico di Cosenza e il Parco Nazionale della Sila. I primi appuntamenti immersivi sono fissati per il 12 e il 19 luglio nella Riserva Fai I Giganti della Sila: tra i protagonisti Birthh, Rossana De Pace, Sara Gioielli e progetti sperimentali come Resonare Silva, Edoardo Petracci e il duo Caligiuri Montebello. Successivamente il festival si sposterà a Cosenza, in Piazza XV Marzo, per due grandi eventi in co-produzione con L’Altro Teatro: il 22 luglio si esibirà Frah Quintale, mentre il 25 luglio sarà la volta dei Litfiba. Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo si ritroveranno nella formazione originale per l’unica data calabrese del tour celebrativo Quarant’anni di 17 Re. Il culmine della rassegna è previsto dal 31 luglio al 2 agosto con i tradizionali Concerti sul Lago a Camigliatello Silano, sulle sponde del Lago Cecita. Ricco il programma dei live: il 31 luglio Mogwai, Kings of Convenience e Altea; il 1° agosto Subsonica, Mille ed Eman; il 2 agosto gran finale con Daniele Silvestri, Giorgio Poi con Archi e Marco Castello. L’evento sarà completato da attività di trekking ed esperienze enogastronomiche dedicate alle eccellenze locali.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato