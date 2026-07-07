Vibonese, Marra: «La mia sarà una squadra da battaglia, voglio ricambiare la fiducia della società»

la presentazione

VIBO VALENTIA Riparte da Salvatore Marra il nuovo corso della Vibonese. Il neo allenatore rossoblù è stato presentato oggi allo stadio Luigi Razza, affiancato dal direttore sportivo Fabrizio Maglia, con l’obiettivo di costruire una squadra capace di rilanciare le ambizioni del club. «Quando il direttore Maglia mi ha chiamato, ho avuto pochi tentennamenti, anche perché al di là delle ultime annate, Vibo per noi allenatori rappresenta una tappa importante. Io spero di ricambiare la fiducia del direttore e del presidente», ha dichiarato Marra nel suo primo intervento da tecnico della Vibonese.

L’allenatore ha poi tracciato la strada per la costruzione della nuova squadra, sottolineando la volontà della società di ripartire con idee chiare e con giocatori motivati. «Si riparte da zero, la società ha le idee chiare. Arriveranno calciatori che hanno senso di appartenenza», ha spiegato.

Marra ha quindi delineato il profilo della formazione che vuole vedere in campo: «La nostra sarà una squadra da battaglia, che cercherà sempre di imporre la propria forza». Parole che raccontano una filosofia basata su carattere, identità e spirito di gruppo. Fabrizio Maglia ha parlato della scelta dell’allenatore e del progetto ambizioso di ripartenza del club rossoblù. «La Vibonese deve tornare tra i professionisti», ha detto il ds.

La preparazione della squadra prenderà il via il 20 luglio dallo stadio Razza. (redazione@corrierecal.it)

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