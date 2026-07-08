L’associazione Don Vincenzo Matrangolo presenta “Sono un Arbëresh. Acquaformosa, terra di resistenza civile e incontro di popoli”

l’appuntamento

ACQUAFORMOSA “Sono un Arbëresh. Acquaformosa, terra di resistenza civile e incontro di popoli“. Il volume, con prefazione di mons. Francesco Savino e postfazione di Annarosa Macrì, racconta una delle esperienze più significative di accoglienza e integrazione realizzate in Italia. L’iniziativa è promossa e organizzata dall’Associazione Don Vincenzo Matrangolo ETS, nell’ambito delle attività del Sistema Accoglienza e Integrazione (SAI), con la collaborazione del Comune di Acquaformosa. Il libro ripercorre la storia personale e civile di Giovanni Manoccio, già sindaco di Acquaformosa e oggi presidente dell’Associazione Don Vincenzo Matrangolo, attraverso il racconto di Francesco Donnici. Ne emerge la vicenda di una comunità arbëreshë che ha trasformato la propria memoria di popolo migrante in un modello concreto di accoglienza, facendo dell’incontro tra culture uno strumento di rinascita sociale, demografica e civile. Come sottolinea nella prefazione mons. Francesco Savino, il volume non è soltanto il racconto di un’esperienza amministrativa, ma una riflessione sul significato della dignità della persona, della fraternità e della responsabilità civile, indicando Acquaformosa come un laboratorio di convivenza capace di parlare all’Italia e all’Europa.

Il programma

Dopo i saluti istituzionali della sindaca di Acquaformosa Annalisa Milione, interverranno:

Francesco Donnici , autore del volume;

, autore del volume; Lidia Vicchio , direttivo nazionale ASGI;

, direttivo nazionale ASGI; Donatella Loprieno, costituzionalista.

Le conclusioni saranno affidate a Giovanni Manoccio, protagonista del volume, mentre l’incontro sarà moderato dalla giornalista Roberta Ferruti.

Ringraziamenti

L’Associazione Don Vincenzo Matrangolo ETS desidera rivolgere un sentito ringraziamento al Comune di Acquaformosa per il sostegno istituzionale e la collaborazione offerta nell’organizzazione dell’iniziativa, confermando ancora una volta l’impegno condiviso nella promozione dei valori dell’accoglienza, dell’inclusione e del dialogo interculturale. Un ringraziamento particolare va inoltre al Sistema Accoglienza e Integrazione (SAI), al Ministero dell’Interno, ad ANCI, a IOD Edizioni, ai relatori e a tutti coloro che, con il loro contributo, continuano a rendere Acquaformosa un luogo simbolo di convivenza, solidarietà e partecipazione civile. L’incontro è aperto alla cittadinanza e rappresenta un’occasione per riflettere sul valore dell’accoglienza come scelta culturale e politica, partendo dall’esperienza di un piccolo borgo calabrese che, negli anni, è diventato un punto di riferimento nazionale per le politiche di integrazione.