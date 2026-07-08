SS 106, completata la nuova passerella pedonale sul ponte Vodà a Badolato – VIDEO

viabilità

BADOLATO Anas ha completato i lavori per la realizzazione di una nuova passerella pedonale in affiancamento al Ponte Vodà, al km 150,200 della strada statale 106 “Jonica” nel territorio comunale di Badolato in provincia di Catanzaro. L’opera rappresenta un intervento strategico per il territorio, finalizzato a elevare gli standard di sicurezza per l’utenza. I lavori, nel dettaglio, hanno riguardato l’installazione di una struttura metallica dedicata al transito dei pedoni, ancorata lateralmente al ponte esistente. Oltre alla passerella, sono stati realizzati marciapiedi di collegamento, recinzioni protettive e opere di regimazione idraulica per garantire il corretto deflusso delle acque. L’infrastruttura risolve una criticità storica per i residenti della zona, che ora possono attraversare il fiume in totale sicurezza per raggiungere i principali servizi del centro abitato, tra cui uffici pubblici, scuole ed esercizi commerciali. Prima di questo intervento, l’attraversamento avveniva tramite un semaforo a chiamata che, oltre a interrompere il flusso veicolare, non garantiva livelli di sicurezza ottimali a causa del mancato rispetto, da parte di alcuni conducenti, dei segnali di stop.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.