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l’intervento

Automezzo in fiamme nel Vibonese, interrotto traffico sull’A2

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area coinvolta

Pubblicato il: 09/07/2026 – 11:20
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Automezzo in fiamme nel Vibonese, interrotto traffico sull’A2
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CATANZARO A causa di un veicolo in fiamme, lungo l’A2 Autostrada del Mediterraneo il traffico è temporaneamente bloccato all’altezza del comune di Sant’Onofrio, in provincia di Vibo Valentia. Al momento le rampe di uscita e di entrata per Sant’Onofrio, sono interdette al traffico per garantire l’incolumità degli automobilisti e agevolare le operazioni di emergenza. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area coinvolta. Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento in sicurezza e per consentire il ripristino della viabilita’ nel piu’ breve tempo possibile. 

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