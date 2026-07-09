Automezzo in fiamme nel Vibonese, interrotto traffico sull’A2

l’intervento

CATANZARO A causa di un veicolo in fiamme, lungo l’A2 Autostrada del Mediterraneo il traffico è temporaneamente bloccato all’altezza del comune di Sant’Onofrio, in provincia di Vibo Valentia. Al momento le rampe di uscita e di entrata per Sant’Onofrio, sono interdette al traffico per garantire l’incolumità degli automobilisti e agevolare le operazioni di emergenza. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area coinvolta. Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento in sicurezza e per consentire il ripristino della viabilita’ nel piu’ breve tempo possibile.