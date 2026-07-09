Treni bloccati in Calabria, Salvini: «È terrorismo, spero non ci siano motivi politici»

IL MINISTRO

ROMA «Stamane mi sono svegliato con l’amministratore delegato di Rfi che mi avvisava del trancio di cavi sulla linea ferroviaria in Calabria con il blocco della circolazione». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, intervenendo alla Camera nel corso della conferenza stampa convocata su una proposta di legge sulla Zes al Nord. Il riferimento è ai danneggiamenti che questa mattina hanno provocato lo stop della circolazione ferroviaria in Calabria, con disagi sulla rete regionale e accertamenti in corso da parte degli investigatori.

«Un quarto dei disagi causati da atti dolosi»

Salvini ha allargato il ragionamento al quadro nazionale dei problemi sulla rete ferroviaria. «A oggi un quarto dei disagi sono causati da danneggiamenti o atti dolosi», ha dichiarato il ministro, sottolineando che il sistema ferroviario è già interessato da numerosi cantieri. «Abbiamo cantieri aperti come mai nella storia», ha aggiunto Salvini. «Se ai disagi legati ai lavori si aggiunge il terrorismo, chi ruba rame, chi trancia cavi. Spero che dietro questi atti non ci siano motivi politici perché a farne le spese sono i passeggeri».

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