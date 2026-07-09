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IL CASO

Cavi tranciati tra Cosentino e Crotonese, treni bloccati in Calabria. Indagini su furti e danneggiamenti

Circolazione tornata regolare dopo il ripristino di Rfi. Accertamenti su San Lucido, Isola Capo Rizzuto e Cutro: tranciate linee in fibra ottica e rame

Pubblicato il: 09/07/2026 – 8:19
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Cavi tranciati tra Cosentino e Crotonese, treni bloccati in Calabria. Indagini su furti e danneggiamenti
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LAMEZIA TERME Cavi tranciati in più punti, problemi di comunicazione lungo la rete e circolazione ferroviaria bloccata per ore in Calabria. Si allarga il quadro degli accertamenti sui danneggiamenti che questa mattina hanno provocato pesanti disagi ai treni, con ripercussioni sia sulla linea tirrenica che su quella jonica. Dopo l’intervento dei tecnici di Rete ferroviaria italiana, la circolazione è tornata regolare dalle 8.25. Tra le cause del blocco ci sarebbe il furto di cavi della fibra ottica nei pressi di San Lucido, nel Tirreno cosentino. Il danneggiamento avrebbe provocato problemi di comunicazione lungo la direttrice Battipaglia-Paola, rendendo necessaria la sospensione del traffico ferroviario su più tratte regionali. Rfi e Trenitalia sono intervenute per ridurre i disagi e smaltire progressivamente la circolazione, anche attraverso l’attivazione di bus sostitutivi sulle tratte interessate.

L’indagine della Procura di Paola

Sul danneggiamento della linea ferroviaria ha avviato un’indagine la Procura della Repubblica di Paola. L’attività investigativa è coadiuvata dagli agenti della Polizia ferroviaria e dai carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica e individuare eventuali responsabilità. In una prima fase Rfi aveva comunicato la sospensione della circolazione sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola per danni all’infrastruttura da parte di ignoti. Lo stop aveva provocato possibili ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso per Alta velocità, Intercity e Regionali.

treni bloccati calabria

I tagli nel Crotonese

Accertamenti sono in corso anche nel Crotonese, dove sono stati individuati due punti in cui i cavi sarebbero stati danneggiati. La manomissione è avvenuta in due luoghi distinti: il primo a circa 500 metri dalla stazione di Isola Capo Rizzuto, il secondo in prossimità dell’ingresso della galleria di Cutro. In ciascun sito sono stati eseguiti quattro tagli netti che hanno tranciato sia le linee in fibra ottica che quelle in rame. È stato accertato inoltre che entrambe le zone sono sprovviste di impianti di videosorveglianza.

L’ipotesi del furto di rame

Sull’episodio nel Crotonese sono in corso le indagini della Polizia ferroviaria. La prima ipotesi investigativa porta a un tentato furto di rame fallito, ma gli inquirenti non escludono alcuna pista. Il blocco ha riguardato le linee Salerno-Paola, Catanzaro Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola, con ripercussioni in particolare sulla tirrenica fino a Lamezia Terme e sulla jonica fino alla zona di Cutro. I tecnici di Rfi hanno ripristinato la piena funzionalità dell’infrastruttura e la circolazione dei treni è tornata regolare. (redazione@corrierecal.it)

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