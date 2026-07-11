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l’analisi di confcommercio

Pil e consumi, l’Italia accelera ma la ripresa resta a due velocità

Calabria tra le regioni con la crescita più bassa

Pubblicato il: 11/07/2026 – 12:50
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Pil e consumi, l’Italia accelera ma la ripresa resta a due velocità
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ROMA Nel 2026, con una crescita dello 0,9%, sostanzialmente come la Francia (+1%) ma più del doppio della Germania (+0,4%), e consumi all’1,2%, l’Italia farà segnare risultati migliori di quelli conseguiti nel 2025. Lungo la Penisola, però, la ripresa continua a procedere a velocità diverse: a trainare la crescita sono soprattutto le regioni del Centro-Nord, mentre il Mezzogiorno, anche per effetto di minori redditi e della continua perdita di popolazione, mantiene ritmi più contenuti, in particolare sul fronte dei consumi delle famiglie che, in molte Regioni di quest’area, restano ancora sotto i livelli del 2007. Per l’anno in corso, la Lombardia si conferma ”locomotiva” del Paese risultando, peraltro, l’unica Regione italiana a guidare contemporaneamente la classifica del Pil e quella dei consumi (rispettivamente, +1,2% e +1,8%), a seguire Trentino-Alto Adige (Pil +1% e consumi +1,5%) e Lazio (+1% e +1,4%). In coda alla classifica per il Pil figurano Basilicata e Calabria (entrambe con un +0,6%) che registrano le performance più deboli anche per i consumi (rispettivamente +0,4% e +0,5%). Questi i principali risultati di un’analisi dell’Ufficio Studi Confcommercio su Pil e consumi regionali 2025-2026.

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