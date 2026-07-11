Vibo Valentia, il Comune acquisisce lo storico edificio delle Suore della Carità

Rigenerazione urbana

VIBO VALENTIA Un immobile di grande pregio sito nel centro storico della città, e dal notevole valore economico, diventa proprietà del Comune di Vibo Valentia. L’edificio è la sede dell’“Istituto delle suore della carità sotto la protezione di San Vincenzo de’ Paoli”, sito in via Corsea, di fronte alla sede del Conservatorio “Torrefranca”. La Giunta comunale guidata dal sindaco Enzo Romeo ha infatti approvato l’autorizzazione alla sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita. Un lungo iter che si conclude dopo mesi di interlocuzioni e contatti condotti direttamente dal primo cittadino e dai dirigenti comunali con i vertici romani dell’Istituto delle suore di carità, dopo incontri che si sono tenuti sia nella capitale che da Vibo Valentia in teleconferenza. Relazioni proficue che hanno portato quindi ad un risultato di grande importanza per la città.

L’operazione, resa possibile attraverso la compensazione dei debiti tributari del venditore, cifra di circa 250mila euro, minima rispetto al valore dell’immobile, consente al Comune di acquisire la piena proprietà senza esborsi immediati, razionalizzando la gestione patrimoniale e ponendo le basi per un intervento di rigenerazione urbana.

«Questa acquisizione – dichiara il sindaco Romeo – è un passaggio fondamentale per Vibo Valentia. Parliamo di un edificio di valore, che entra stabilmente nel patrimonio comunale e che potrà diventare un punto di riferimento per nuove funzioni pubbliche. Ora ci attiveremo immediatamente per reperire i finanziamenti necessari alle opere di ristrutturazione e adeguamento, così da restituire alla comunità uno spazio moderno, sicuro e pienamente funzionale. È un’operazione che guarda lontano e che conferma la volontà dell’amministrazione di investire sul territorio e sulla sua crescita».

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