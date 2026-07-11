Cosenza, quattro condanne per le “Gazze ladre” – NOMI

la sentenza

COSENZA Il Tribunale di Cosenza ha emesso la sentenza nei confronti degli imputati coinvolti nel procedimento scarurito dall’inchiesta denominata “Gazze Ladre”. Tra i reati contestati: furto aggravato, tentato furto con strappo, ricettazione, estorsione, spaccio di sostanze stupefacenti, danneggiamento, detenzione illegale di armi.

Le indagini

Sono in tutto 9 gli episodi di furti e ricettazioni di veicoli (di cui 3 furgoni e 6 autovetture), seguiti da 6 estorsioni consumate per la restituzione degli stessi, 9 furti aggravati commessi ai danni di Istituti Scolastici, strutture sportive, depositi di pullman, associazioni di beneficenza, e numerose cessioni di sostanze stupefacenti, tutti fatti perpetrati da novembre 2018 a settembre 2019. L’indagine è stata avviata dai militari dalla Stazione di Cosenza dal mese di novembre 2018 e coordinata dall’allora procuratore della repubblica di Cosenza, Mario Spagnuolo e dal sostituto procuratore Giuseppe Visconti. L’attività investigativa è partita a seguito del furto di un’autovettura successivamente utilizzata per effettuare una rapina ai danni di una clinica di Mendicino, nel corso della quale 3 malviventi, con il volto travisato da passamontagna ed armati di pistola, avevano asportato la somma di circa 10.000,00 euro custodita all’interno della predetta struttura. Le attività di captazione telefoniche ed ambientali, attivate nell’immediatezza dei fatti, non permettevano di individuare i responsabili di quella rapina ma consentivano di far luce su numerosi e gravi reati, commessi da una pluralità di persone, molte delle quali titolari di precedenti penali e di polizia, che operavano nell’area urbana di Cosenza. L’attività investigativa messa in atto, fin dall’inizio, ha permesso di individuare due persone che stavano pianificando uno “scippo” ai danni di un’imprenditrice edile di Cosenza, la quale si recava in alcuni giorni della settimana presso una banca del capoluogo bruzio per versare gli introiti della propria azienda. L’azione delittuosa effettivamente non è stata mai portata a termine solo grazie alla presenza dei carabinieri.

La complessa attività investigativa ha consentito, inoltre, di documentare le dinamiche interne di un collaudato gruppo criminale, composto in gran parte da soggetti di etnia rom, operante all’interno del cosiddetto “Villaggio degli Zingari”, specializzato in furti di auto ed estorsione. In particolare, sono stati ricostruiti, con dovizie di particolari, 9 episodi di furti e ricettazioni di veicoli, di cui 3 furgoni e 6 autovetture, seguite da altrettante estorsioni.

La sentenza

All’esito del dibattimento, dopo le conclusioni del pm e le arringhe difensive, la presidente Paola Lucente ha emesso il verdetto nei confronti degli imputati. Del collegio difensivo fanno parte anche gli avvocati Filippo Cinnante, Chiara Penna, Giuseppe Malvasi, Cristian Cristiano.



Antonio Colasuonno condannato a 8 mesi di reclusione (assolto per il reato al capo lbis)

William Maria Barone condannato a 1 anno e 11 mesi (sospensione condizionale della pena)

Massimo Bevilacqua condannato a 6 anni e 3 mesi (disposto il non doversi procedere per il capo EE)

Emanuel Bevilacqua condannato a 3 anni e 5 mesi (la giudice ha sostituito la pena detenttiva con gli arresti domiciliari e lo ha assolto per i reati contestati ai capl X) e Y)

Maurizio Mirko Abate assolto (difeso dagli avvocati Marco Facciolla e Francesco Muscatello).

(f.benincasa@corrierecal.it)

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