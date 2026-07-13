Calabria verso un presidio stabile di analisi sociale: prosegue l’esame della Pdl in Commissione

CONSIGLIO REGIONALE

REGGIO CALABRIA La Calabria verso un presidio stabile di analisi sociale: prosegue l’esame e il dibattito della proposta di legge recante “Servizio di Sociologia in Calabria”, di iniziativa delle Consigliere Luciana De Francesco e Daniela Iiriti, alla quale si è aggiunta la Consigliera Filomena Greco (Casa Riformista-Italia Viva). Il testo è stato assegnato alla Quinta Commissione presieduta dal Consigliere Emanuele Iona per il parere previsto dall’art.66, comma 2, del Regolamento Interno del Consiglio Regionale, nell’ambito del percorso di approfondimento tecnico e istituzionale previsto per le proposte di legge. La proposta mira a dotare la Calabria di un presidio stabile di analisi sociale a supporto degli Ambiti territoriali, con l’obiettivo di rafforzare la capacità dei servizi di leggere i fenomeni emergenti e intervenire con maggiore tempestività. Nel corso della seduta odierna è intervenuta la dott.ssa Giovanna Congiusta, dell’Area Legislativa, che ha illustrato gli aspetti regolamentari e procedurali connessi alla proposta, fornendo chiarimenti utili alla prosecuzione dell’esame del testo. Iiriti (nella foto) ha illustrato la proposta evidenziando la ratio della stessa. Ha dichiarato: “L’istituzione del servizio di sociologia mira a supportare i servizi sociali del territorio e ad offrire una specifica chiave di lettura dei fenomeni sociali. L’adesione della Consigliera Filomena Greco conferma che il tema della sociologia territoriale è sentito trasversalmente e riconosciuto come necessario per sostenere famiglie, scuole e territori”. Il contributo tecnico offerto dalla dott.ssa Congiusta arricchisce ulteriormente il percorso, permettendoci di costruire strumenti che parlano davvero alle persone”. Iiriti ha aggiunto: “La discussione è stata incardinata nella Commissione di merito e sono aperti i termini per la presentazione degli emendamenti. La proposta favorisce la sinergia istituzionale con il terzo settore e attraverso l’analisi dei fenomeni sociali consente di tarare l’attività legislativa con interventi preventivi basati sullo studio dei fenomeni oltre a prevedere linee di intervento programmatiche”. Al termine della discussione, la Commissione ha espresso parere favorevole all’unanimità. Il confronto ha messo in luce la necessità di strumenti capaci di interpretare le trasformazioni delle comunità, sostenere le famiglie e prevenire situazioni di disagio. La Consigliera Iiriti prosegue: “L’approvazione all’unanimità è un segnale importante: dimostra che il tema della sociologia territoriale è riconosciuto come una necessità reale per le comunità calabresi. È un risultato che nasce dall’ascolto dei bisogni delle famiglie, delle scuole e dei territori e conferma la solidità tecnica della proposta che nasce dall’esigenza di dotare la Calabria di un presidio stabile di analisi sociale a supporto degli Ambiti territoriali. La Commissione ha riconosciuto la rilevanza di questo intervento”.

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