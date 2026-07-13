Sciolto il “nodo” Consob, Guido Stazi presidente

intesa nel governo

ROMA Il nuovo presidente della Consob sarà Guido Stazi. Lo confermano qualificate fonti di governo. La sua nomina dovrebbe avere il via libera nel Consiglio dei ministri in programma domani. Stazi, economista, è segretario generale dell’Antitrust ed è stato dal 2013 al 2017 segretario generale della Consob. Stazi, romano classe 1957, è segretario generale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato dall’8 marzo 2022, come si legge nel suo profilo sul sito dell’Agcm, in cui si ricorda che nella stessa authority in precedenza è stato responsabile del Comitato valutazioni economiche. L’economista, inoltre, è stato capo di gabinetto dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (2005-2012) e segretario generale della Consob (2013-2017). Dopo la laurea in giurisprudenza all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, si ricorda sempre nel profilo, è stato assistente di Politica economica presso la facoltà di Giurisprudenza della Sapienza e di Scienza delle finanze alla Luiss di Roma. Il futuro presidente della Consob ha insegnato Economia e politica della concorrenza nella facoltà di Scienze economiche e bancarie dell’Università di Siena, ed è stato editorialista del quotidiano MF-Milano Finanza e autore di scritti e volumi in materia di antitrust, regolazione, economia digitale. (Ansa)

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